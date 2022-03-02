Москва, 2 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Российская делегация будет ждать украинских представителей для переговоров с вечера 2 марта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги России и Украины

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«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — сказал Песков.

По его словам, вся остальная информация «относится к противоречивым».

Песков также не стал называть заранее место проведения переговоров двух делегаций.