Вологда, 2 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области выявили 1548 случаев COVID-19, 118 человек были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались десять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 3407 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области отменили требование о QR-кодах в общественных местах.