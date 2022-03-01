Вологда, , 21:13 — REGNUM В Вологодской области со 2 марта наличие QR-кода не будет являться обязательным условием для посещения общественных мест. Об решении оперштаба в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Проверка QR-кода Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация с пандемией улучшается как в стране, так и в области. Мы видим, что заболеваемость уменьшается. Считаю возможным продолжить снятие действующих ограничений в регионе: больше не потребуется наличия QR-кода при посещении общественных мест; отменяем требования частичной заполняемости общественных мест », — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на Вологодчине выявили 1605 случаев COVID-19.