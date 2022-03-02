Кабул, 2 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Представитель Афганистана в ООН заявил, что проголосует за резолюцию, осуждающую действия России на Украине на Генассамблее Организации Объединённых Наций. Насир Файек считает, что спецоперация России на Украине нарушает Устав ООН и ставит под угрозу безопасность стран. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Резолюция была поставлена на голосование в Генассамблее ООН после того, как Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о выводе российских войск с Украины из-за российского вето.

Резолюция призывает Россию как можно скорее вывести свои войска с Украины и обеспечить её территориальную целостность, заявил исполняющий обязанности главы миссии Афганистана в Афганистане Насир Файек.

Резолюция также «осудит» решение России повысить боеготовность своих ядерных сил.

«Ни одна страна не должна прибегать к военным действиям, чтобы навязать свою волю другим. Страны во всем мире должны разрешать свои разногласия мирным путём», — подчеркнул Файек.

Представитель Афганистана в ООН добавил, что эти действия со стороны России стали опасной моделью для великих держав, ставящих под угрозу безопасность небольших стран.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), правящий в Афганистане, отказался осудить спецоперацию России на Украине, хотя и призвал к диалогу между ними.

Если, как ожидается, резолюция будет принята большинством в две трети голосов, это станет крупным дипломатическим поражением России. На данный момент готовность поддержать резолюцию высказали 120 стран.