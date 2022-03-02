Сеул, 2 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение временно приостановить работу системы паспортов вакцинации после того, как рассмотрело успехи и неудачи в реагировании на распространение штамма «Омикрон». Об том сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Данное заявление он сделал 2 марта в ходе заседания группы по реагированию на пандемию коронавируса.

«Сейчас необходимо снизить нагрузку на государственные медицинские учреждения и сосредоточить усилия на защите населения из групп риска», — сказал премьер-министр.

Ким Бу Гём акцентировал внимание на том, что март станет решающим в борьбе с пандемией коронавируса, поскольку именно от действий правительства и жителей страны будет зависеть, когда страна сможет вернуться к повседневной жизни.

«Не время расслабляться, но впадать в панику тоже не стоит», — добавил премьер-министр.