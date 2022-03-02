Белгород, 2 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направлены 102 новых пациента, сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Подтверждено 527 диагнозов COVID-19, выписаны после лечения 665 человек.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 117 645 жителей, выздоровели 92 442 человека, скончались от осложнений 2 039 пациентов, в том числе три летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

В региональном оперативном штабе уточнили, что в стационарах проходят лечение 1782 белгородцев, получают амбулаторную помощь 21 382 человека.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 070 088 заявок, полный курс иммунизации уже прошёл 987 341 житель.