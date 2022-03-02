Баку, 2 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Украинский кризис стал темой телефонного разговора президентов Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона, сообщает 2 марта пресс-служба азербайджанского лидера.

President.az Макрон и Алиев

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Беседа состоялась 1 марта по инициативе французской стороны. В Баку отметили, что лидеры в том числе обменялись мнениями по энергетическим вопросам.

«В ходе разговора были обсуждены кризисная ситуация на Украине и вопросы оказания ей гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля президенты России и Азербайджана обсудили спецоперацию на Украине.

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