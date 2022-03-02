Донецк, 2 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила 37 населенных пунктов, которые были оккупированы Киевом. Об этом 2 марта заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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Так, были освобождены Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка войск Донецкой Народной Республики ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху.

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