Москва, 2 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Совфеде предупредили страны Европы об опасности со стороны украинских террористов.

Duma.gov.ru Андрей Климов

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«Учитывая, что вооружённые силы РФ имеют самый большой опыт противодействия такого рода «комбатантам», не трудно догадаться, что собираемая и вооружаемая Зеленским террористическая орда неминуемо начнёт проникать через западные границы Украины в гораздо более богатые европейские страны, где им явно будет чем поживиться», — отметил член Совфеда Андрей Климов.

Сами англосаксы защищены водами Ламанша и Атлантики, рассуждает сенатор, они, возможно, и уцелеют от рукотворного террористического цунами из украинского эпицентра.

«А после того, как европейские капиталы убегут из ЕС в США вместе с наиболее зажиточными европейцами, Вашингтон вновь, как и в 1945 будет наслаждаться своей абсолютной гегемонией в Западном мире. Его потенциальный финансово-экономический конкурент — ЕС будет вынужден окончательно капитулировать», — прогнозирует парламентарий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом в связи с военной операцией России по защите ЛНР и ДНР.