Москва, 2 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Переговоры представителей России и Украины на белорусской территории не отменены — сдвинуто их время. Об этом сообщил 2 марта источник, близкий к переговорам.

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«Не отмена, сдвинулось время, скоро будет официальная информация», — заявил собеседник ТАСС.

Отмечается, что новый раунд переговоров, начатых в связи с военной спецоперацией России на Украине, состоится в Беловежской пуще.

Как сообщало ИА REGNUM, первый раунд российско-украинских переговоров прошёл 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Председатель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что участники «прошли по всем пунктам повестки» и нашли общие точки, позволяющие прогнозировать общие позиции.

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