Сеул, 2 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Украинский кризис может оказать негативное влияние как на малый и средний бизнес Южной Кореи, так и на экспорт высокотехнологичной продукции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Имеются серьёзные опасения, что негативные последствия украинского кризиса могут постепенно проявиться во всех секторах экономики Южной Кореи», — заявили в правительстве.

На прошлой неделе США объявили о введении экспортного контроля в отношении России в связи с проведением специальной операции на Украине. Согласно новым санкциям компании должны получать разрешение Вашингтона на экспорт в Россию товаров, изготовленных с использованием американских технологий и программного обеспечения.

В настоящее время правительство Южной Кореи стремится получить исключение из санкций в связи с опасениями, что данная мера может затронуть крупных экспортёров, включая Samsung Electronics и SK hynix.

«Правительство приложит усилия, чтобы как можно скорее достичь соглашения с США об исключении», — заявил министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу в ходе визита в Мексику.

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Если украинский кризис затянется, деятельность малого и среднего бизнеса Южной Кореи пострадает от скачка цен на сырьё и повышенной волатильности на финансовом рынке.

Отмечается, что власти страны закупили 165 тыс. тонн пищевой кукурузы из стран Восточной Европы, поскольку вопрос об импорте запланированных 180 тыс. тонн кукурузы с Украины остается неясным.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.