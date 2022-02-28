Сеул, , 12:08 — REGNUM С 28 февраля по 2 марта министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу посетит Мексику. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе трехдневной поездки представитель Южной Кореи проведет встречу с министром экономики Мексики Татьяной Клутье, с которой обсудит способы активизации сотрудничества в цепочках поставок ключевых материалов, а также возобновление переговоров по соглашению о свободной торговле, прерванных в 2008 году.

Ё Хан Гу также встретится с министром производства и внешней торговли Эквадора Хулио Хосе Прадо, с которым обсудит сотрудничество в цепочках поставок, а также возобновление переговоров о заключении дополнительного экономического соглашения.