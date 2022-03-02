Донецк, 2 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Двое военнослужащих народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли при отражении атаки украинских силовиков на горловском направлении, еще несколько человек попали в плен. Об этом официальный представитель народной милиции Эдуард Басурин сообщил 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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Он отметил, что накануне на горловском направлении силовики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ попытались захватить позиции ДНР в районе села Бессарабка. Их прикрывал артиллерийский огонь.

«Во время боестолкновения с неравными силами противника двое военнослужащих народной милиции погибли, ряд военнослужащих были захвачены в плен», — говорится в экстренном заявлении в телеграм-канале оборонного ведомства.

Украинская сторона в результате боя потеряла четырёх человек убитыми и троих — ранеными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что самые жестокие бои в Донбассе идут вокруг Мариуполя.

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