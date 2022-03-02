Тбилиси, , 10:58 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 20 075 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3840 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 2 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 616 159 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 517 856 победили инфекцию, в том числе 4692 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 16 231 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 32 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 3424 пациента.

Днём ранее в Грузии в ходе 37 226 исследований выявили 6847 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 9003 человека, скончались 36 пациентов с COVID-19.

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