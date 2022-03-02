Джакарта, , 10:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что в стране выявлено 6580 случаев заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Большинство случаев заражения штаммом «Омикрон» зарегистрировано в Джакарте, а именно 4829 случаев. Затем идет провинция Западная Ява с 710 случаями. Далее следуют Бантен (469), Центральная Ява (151) и Восточная Ява (113). В других провинциях зарегистрировано от 0 до 100 случаев заражения штаммом «Омикрон».

За два года пандемии министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало 8463 случая заражения штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, шесть послов дружественных стран вручили верительные грамоты президенту Индонезии Джоко Видодо в Джакарте.

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