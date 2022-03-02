Пекин, 2 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Китая намерен оказывать содействие диалогу России и Украиной для снижения напряжённости в сложившейся ситуации. Об этом 2 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

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«Мы продолжим играть конструктивную роль для снижения напряженности на Украине», — сказал он.

Также официальный представитель МИД Китая выразил надежду на то, что Россия и Украина будут поддерживать диалог и вести процесс переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные силы Украины за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР), обстреляв семь населенных пунктов.