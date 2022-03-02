Москва, 2 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции ВС России по защите Донбасса было выведено из строя в общей сложности 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом 2 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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«Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в числе этих объектов 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 51 радиолокационная станция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что во время специальной операции ВС России по защите Донбасса российские Воздушно-космические силы уничтожили в общей сложности 58 военных украинских самолетов.