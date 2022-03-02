Белгород, 2 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Два снаряда, выпущенные с территории Украины, упали в селе Нехотеевка Белгородской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила вечером 1 марта пресс-служба Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

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Инцидент произошёл 27 февраля. По данным следствия, в период с 09:00 по 11:20 украинские силовики выпустили из установки реактивной системы залпового огня «Ураган» два снаряда. Боеприпасы упали на открытом участке местности в районе улицы Зелёной села Нехотеевка. Жертв среди мирного населения и разрушений нет.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в результате прямых попаданий украинских снарядов в Белгородской области был уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.