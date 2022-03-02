Москва, 2 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В ходе специальной операции ВС России по защите Донбасса российские Воздушно-космические силы уничтожили 67 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 2 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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"Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России полностью взяли под контроль Херсон.