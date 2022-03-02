Кишинёв, , 10:16 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 7477 исследований выявили 570 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 502 956 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 478 895 человек, в том числе 1351 — за последние сутки.

В больницах республики находится 1027 пациентов с COVID-19, в том числе 105 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 241 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 500 заражений коронавирусом в результате проведения 3670 тестов. Врачи выписали за сутки 1431 человека, умерли 13 пациентов с COVID-19.