Москва, 2 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил России полностью взяли под контроль Херсон, заявили 2 марта в Министерстве обороны РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России (вооруженные силы)

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Отмечается, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме.

Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.