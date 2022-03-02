Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. На базе волонтёрского центра партии «Единая Россия» будет организована служба психологической помощи из-за существующей напряженной политической обстановки. Об этом заявил депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения «ЕP» в Петербурге Сергей Боярский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оператор колл-центра

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Такая служба заработает уже в скором времени. Для получения помощи cмогут обратиться те, кто испытывает негативное воздействие политической обстановки на своё эмоциональное состояние.

«Люди, которые эмоционально боятся и не понимают происходящего, а на них сейчас свалилось очень много переживаний, не должны стать для нас чужими. Наша работа — всех успокаивать, всё разъяснять», — заявил Сергей Боярский.

Секретарь отделения партии также отметил, что люди не виноваты в том, что они переживают тревожные состояния и боятся за будущее. Проблема различения людей по их поведению сейчас стоит остро. Поскольку, по мнению Боярского, есть и провокаторы, и информационные противники, и псевдоборцы за мир, и, несомненно те, кто искренне переживает из-за происходящего.

Напомним, Сергей Боярский поддерживает проводимую Вооруженными силами РФ военную специальную операцию. Он призвал единороссов оказать поддержку и поблагодарить российских солдат и офицеров за участие в операции.