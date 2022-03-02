Лондон, 2 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Великобритании у властей появятся новые полномочия по задержанию российских судов в рамках санкций против Москвы. Об этом заявил британское министерство транспорта.

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«Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией, и власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Глава министерства Грант Шэппс заявил, что теперь у него есть полномочия давать указания всем британским портам отказывать любому судну, которое находится под российским флагом, зарегистрировано, принадлежит или эксплуатируется Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания членов парламента Великобритании, проходившего 1 марта, было предложено рассмотреть санкции против Казахстана и Азербайджана.

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