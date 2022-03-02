Тирасполь, , 09:43 — REGNUM В ходе 1083 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 341 случай заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 107 557 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 102 931 человек, в том числе за последние сутки — 396.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2114 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 232 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 88 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 164 человека. Зафиксировали три смерти среди пациентов с COVID-19.