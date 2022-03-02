Москва, 2 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предупредил о том, что по телеграм-чатам «форсится ссылка на бот, который собирает информацию о российских военнослужащих».

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

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«Этот бот грубо нарушает федеральный закон «О персональных данных» и должен быть незамедлительно заблокирован администрацией Telegram — направил им соответствующий запрос», — сообщил Горелкин.

Он советует не делится персональными данными в мессенджерах.

«Никогда и никому ни под каким предлогом не отправляйте через мессенджеры свои персональные данные, информацию о своих родственниках, номера телефонов и банковских карт! Эти данные у вас могут запрашивать только в официальном порядке, с обязательным указанием, кем и для каких целей они собираются», — подчеркнул парламентарий.

Активность продуцирования опасного контента в мессенджерах возросла на фоне военной специальной операции по защите ЛНР и ЛНР.