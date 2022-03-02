Донецк, 2 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Силам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось блокировать города Мариуполь. Об этом 2 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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«Нужно сделать все, чтобы не пострадали люди», — приводит его слова РИА Новости.

Также Басурин уточнил, что в ДНР надеются на то, что мирное население 2 марта начнет покидать город.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил Владимира Зеленскогов стабильной экономической и финансовой поддержке со стороны Вашингтона.