Париж, , 09:36 — REGNUM Продолжает снижаться нагрузка на больницы во Франции, сообщает Le Figaro.

Женщина в медицинской маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Во Франции госпитализировано 24 437 человек против 25 079 днём ранее. За последние сутки госпитализировано 1330 пациентов с COVID-19. Ещё 2408 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, за стуки от COVID-19 во Франции умерли 200 человек. В стране за сутки выявлено 79 794 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон созывает новый совет обороны, посвященный Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон созывает новый совет по обороне