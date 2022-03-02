Париж, 2 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Продолжает снижаться нагрузка на больницы во Франции, сообщает Le Figaro.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в медицинской маске во Франции

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Во Франции госпитализировано 24 437 человек против 25 079 днём ранее. За последние сутки госпитализировано 1330 пациентов с COVID-19. Ещё 2408 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, за стуки от COVID-19 во Франции умерли 200 человек. В стране за сутки выявлено 79 794 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон созывает новый совет обороны, посвященный Украине.