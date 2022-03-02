Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 438 миллионов. Это 2 марта следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 09:00 мск в мире было выявлено 438 533 674 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 964 695 и что в настоящее время 10 547 033 159 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны готовиться к возникновению новых вариантов коронавируса.