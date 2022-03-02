Нур-Султан, , 08:55 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 260 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 302 810 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 270 379 человек, в том числе 1250 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 19 906 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 2123 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 616 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было десять таких случаев.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 228 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 1627 человек. Было десять случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19.