Баку, 2 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Темпы распространения коронавируса в Азербайджане идут на убыль. Об этом сообщил изданию Day. az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, инфекционист Васиф Алиев.

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«Штамм «Омикрон» коронавируса с начала его распространения дал надежду на ослабление пандемии», — сказал врач.

Он отметил, что сложно точно сказать, какая мутация SARS-CoV-2 может ещё появиться. Но наблюдается тенденция, что вирус становится более заразным, но легче переносится.

Алиев также призвал не терять бдительности и продолжать соблюдать карантинные меры, в том числе масочный режим и дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 1 марта в Азербайджане выявили 832 случая заражения коронавирусом в ходе проведения 8865 тестов. Выздоровевшими за сутки признали 2329 человек.