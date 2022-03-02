Сухум, , 08:29 — REGNUM В Абхазии в течение суток 1 марта в ходе 266 исследований выявили 135 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 126 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 34 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 52 036 носителей SARS-CoV-2. Из них 45 687 человек признали выздоровевшими, в том числе 254 — за последние сутки. За всё время 652 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 474 носителей SARS-CoV-2 в результате 474 исследований. За сутки зарегистрировали три смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 457 человек.