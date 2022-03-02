Баку, 2 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 1 марта выявили 832 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 8865 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в стране выявили 786 502 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 767 702 человека, в том числе 2329 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 9438 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9362 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 21 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 369 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 3860 тестов. Выздоровевшими медики признали 1090 человек. Смерть наступила у 17 пациентов с диагнозом COVID-19.