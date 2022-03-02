Токио, 2 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Около 70 добровольцев из Японии, среди которых 50 бывших военнослужащих, решили вступить в ряды наемников «иностранного легиона» Украины, сообщает газета Mainichi со ссылкой на источник в украинском посольстве в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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При этом подробностей издание не приводит. Известно лишь то, что среди японских наемников, вызвавшихся защищать киевский режим, 50 человек проходили военную службу в силах самообороны Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Латвия разрешила свои гражданам принимать участие в боевых действиях на стороне Украины. Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании иностранного легиона, в который могут вступить все желающие, вне зависимости от гражданства.