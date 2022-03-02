В Хабаровском крае из коронавирусных ограничений остались только маски
Хабаровск, 2 марта, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение о смягчении коронавирусных ограничительных мер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»
«Такой шаг стал возможным из-за снижения заболеваемости и достаточно высоким показателем коллективного иммунитета», — пояснил губернатор.
С 6 марта отменяется требование о наличии QR-кода при посещении кафе и ресторанов, торговых центров и магазинов.
Также с 6 марта увеличивается предельный уровень заполняемости театров и стадионов — с 50 до 70 процентов.
С 14 марта отделения МФЦ возвращаются к штатному режиму работы.
Масочный режим и дезинфекция — актуальны.
Читайте также: В Приморье значительно ослабили коронавирусные ограничения
Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней в Приморье отмечается снижение количество зараженных коронавирусом. Это позволило по рекомендациям Роспотребнадзора смягчить ограничительные меры.