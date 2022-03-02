Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Соединенные Штаты должны готовиться к возникновению новых вариантов коронавируса, заявил глава Белого дома Джо Байден 1 марта в ходе ежегодного послания «О положении страны» в Конгрессе США.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, американские специалисты за последний год добились значительных успехов выявлении разных штаммов SARS-CoV-2. Байден подчеркнул, что в случае появления новых видов коронавируса США «готовы начать использование новых вакцин в течение 100 дней».

Президент также призвал американских граждан «обезопасить себя при помощи вакцин и лекарств», а также заверил в том, что ученые усердно трудятся над тем, чтобы испытать вакцину для детей младше 5 лет. Он добавил, что США будут готовы «поставить достаточное количество вакцин» для них, когда специалисты завершат исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Белый дом отменил обязательное ношение защитных масок в федеральных зданиях в большей части Соединенных Штатов.

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