Токио, 2 марта, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Обе палаты парламента Японии одобрили резолюцию, осуждающую проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины — 2 марта за неё проголосовала верхняя палата.

Цитата из видео на YouTube Парламент Японии

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В резолюции, которую ранее, 1 марта, одобрила нижняя палата японского парламента, Россия обвиняется в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины. Законодатели Страны восходящего солнца требуют от Москвы немедленно прекратить все боевые действия и отвести войска с украинской территории.

В документе также содержится осуждение перевода российских стратегических сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

из резолюции парламента Японии «Япония, как единственная страна, пострадавшая от ядерного оружия, осуждает это».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что вопрос о закрытии воздушного пространства для российских самолётов будет координироваться со странами G7.