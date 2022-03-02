Куала-Лумпур, 2 марта, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 78 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 32 827. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 25 854 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Малайзии выявили 3 468 590 носителей SARS-CoV-2.

В настоящее время в королевстве числится 293 651 случай заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 374 человека помещены в палаты реанимации, из них 213 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к началу марта в Малайзии полностью привились против коронавирусной инфекции 78,9% жителей.