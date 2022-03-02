Веллингтон, , 06:27 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 22 152 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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По ее данным, более половины зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных заболевших зафиксировали в других регионах страны. Также восемь носителей SARS-CoV-2 приехали на новозеландскую территорию из-за границы.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 123 836 активных случаев заболевания коронавирусной инфекции. При этом госпитализировано 405 человек, десять из них помещены в палаты реанимации. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 142 321 носителя SARS-CoV-2.