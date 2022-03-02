Веллингтон, 2 марта, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Как минимум 60 участников акции протеста против коронавирусных ограничений были задержаны в новозеландском городе Веллингтоне. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба полиции города.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Сотни участников акции протеста прибыли в столицу Новой Зеландии, город Веллингтон, припарковали сотни автомобилей и мотоциклов на улицах, прилегающих к зданию парламента, и разбили палатки. Демонстранты протестуют против карантинных мер и обязательной вакцинации.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала протестующих покинуть улицы и назвала их поведение «абсолютно позорным». Участники акции, не добившись диалога с властями, начали провоцировать столкновения с полицией, используя против стражей порядка начинённые краской импровизированные снаряды, фанерные щиты и вилы, огнетушители, а также ослепляя силовиков и прибывший им на подмогу вертолёт лазером.

В ходе спецоперации на территории парламента получили травмы трое полицейских, задержаны как минимум 60 участников акции протеста. Принадлежащие демонстрантам транспортные средства были отбуксированы на спецстоянку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новой Зеландии было выявлено за сутки более 13 тыс. случаев заражения коронавирусом. Самый большой очаг инфекции был выявлен в городе Окленде.