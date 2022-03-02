Тегеран, 2 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. 1 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что необходимо использовать все возможности для безопасного выезда иранцев, проживающих на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

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Министерство иностранных дел Ирана приняло некоторые меры после начала массированной российской военной операции по вопросам, связанным с иранцами, проживающими и обучающимися в этой стране.

Во второй виртуальной встрече под председательством Амира Абдоллахиана приняли участие официальные лица министерства иностранных дел, а также послы в Белоруссии, Румынии, Австрии, Турции и Польше.

Амир Абдоллахиан на встрече рассмотрел шаги, предпринятые для перевода иранцев из Украины, выслушал доклады послов и подчеркнул необходимость усиления работы посольств Ирана, чтобы убедиться в безопасности и здоровье иранцев.

Министр иностранных дел подчеркнул, что необходимо изучить все возможные варианты оказания помощи посольствам, предоставляющим помощь, в этом национальном движении, включая круглосуточные центры реагирования при посольствах Исламской Республики.

Он отметил, что ни один запрос, сделанный каким-либо гражданином Ирана, не должен оставаться без ответа ни при каких условиях.