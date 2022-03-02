Вашингтон, 2 марта, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Россия якобы изначально планировала проведение специальной операции на Украине и якобы отказывалась проводить переговоры, заявил президент США Джо Байден в своем обращении к американскому Конгрессу.

(сс)marcn Джо Байден

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По его словам, Россия якобы отвергла усилия по дипломатическому решению ситуации вокруг Украины.

«Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине», — заявил Байден.

Байден добавил, что в настоящее время угрозы для США и мира продолжают нарастать. Он также заявил, что военный блок НАТО был создан якобы для «обеспечения мира и стабильности в Европе».

Отметим, что 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании Луганской и Донецкой Народных Республик. В ответ украинские боевики усилили обстрелы территорий республик Донбасса. После этого, 24 февраля, российский лидер объявил о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.