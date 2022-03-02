Приштина, Сербия, 2 марта, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 марта учредил фонд безопасности Косово. В течение нескольких часов на него поступили ряд крупных пожертвований.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

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На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что решение было принято в соответствии «с нуждами Сил безопасности Косово (армии Косово — прим. ИА REGNUM), текущей ситуацией и по итогу консультаций с международными партнерами».

Перечисленные на счет фонда средства планируется использовать в соответствии с государственной стратегией Косово, которую примет правительство Косово.

Напомним, Косово заявило о необходимости ускоренного вступления в НАТО на фоне украинского кризиса и получило поддержку своих притязаний в Турции.