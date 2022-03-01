Екатеринбург, 2 марта, 2022, 02:02 — ИА Регнум. На территории Центрального военного округа (ЦВО) завершилась ревакцинация от COVID-19 военнослужащих, а также членов их семей и гражданского персонала. Об этом со ссылкой на командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина 1 марта сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Командующий войсками ЦВО генерал-полковник (с 2019 г.) Александр Лапин

Александр Лапин «Завершили ревакцинацию военнослужащих военного округа, а также организаций и учреждений Министерства обороны Российской Федерации в регионах Урала, Сибири и Поволжья».

По словам командующего, в границах ответственности ЦВО также привито уже более 80% воспитанников довузовских образовательных учреждений, давших согласие на вакцинацию.

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В ЦВО помимо 29 субъектов РФ структурно входят российские военные базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также российские подразделения, дислоцированные на территории Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, более 164 тыс. военнослужащих Южного военного округа приняли участие в ревакцинации от COVID-19.