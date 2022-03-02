Приштина, Сербия, 2 марта, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 марта сообщил на своей странице в социальной сети Twitter о том, что Косово примет на своей территории 20 журналистов из Украины. Они продолжат свою работу в удаленном режиме. Преимущество при этом отдается журналисткам из числа Европейской федерации журналистов и Европейского центра за свободу прессы и СМИ.

C.A.D.Schjelderup Журналист

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Украина не признает независимости Косово, однако 40 ее военнослужащих работают в составе миротворческой миссии НАТО в крае KFOR.

Напомним, ранее Косово по просьбе США дало согласие на предоставление убежища 2000 беженцам из Афганистана до момента получения ими американской визы.

На Украине продолжаются боевые действия. Россия проводит спецоперацию по защите населения ЛДНР и демилитаризации Украины.