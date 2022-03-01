Загреб, 2 марта, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович 1 марта выступил в поддержку вступления Украины в Евросоюз, а также предложил предоставить Боснии и Герцеговине, Украине и Косово статус стран-кандидатов в члены ЕС в кратчайшие сроки.

EXFOR.si Франьо Хабулин и Зоран Миланович

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик также призвал к скорейшему началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз.

Напомним, в настоящее время вооруженные силы России проводят специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.