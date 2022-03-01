Скопье, 2 марта, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 1 марта заявила, что Северная Македония не будет посылать своих военнослужащих на Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Северная Македония направила на Украину военную амуницию и оборудование, однако не уточнила, какое.

«Не было никакого решения об отправке военных на Украину и не будет. Мы состоим в НАТО и будем придерживаться всех решений альянса. К этому моменту мы присоединились к введенным ЕС санкциям. Мы обеспечили поставки военного оборудования и вооружений в соответствии с запросом украинских властей», — заявила Петровска.

При этом Петровска подчеркнула, это передача оборудования Украине не ослабила армию Северной Македонии.