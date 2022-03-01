Любляна, 2 марта, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Первый президент Словении Милан Кучан заявил, что от международных поставок оружия Киеву следует отказаться, поскольку такие действия могут привести к увеличению числа погибших и пострадавших на фоне специальной операции России на Украине. Об этом 1 марта сообщило Словенское агентство печати.

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Свое мнение экс-глава республики высказал на акции за мир на Украине, которая прошла в центре словенской столицы Любляны. Кучан полагает, что вместо поставок, о которых все говорят, необходимо призывать к прекращению операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит провоза летального оружия на Украину через свою территорию.