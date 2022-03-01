Донецк, 2 марта, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Россия и другие страны бывшего СССР должны наложить запрет на дальнейшее финансирование миссий ОБСЕ, являющихся не чем иным, как разведывательным присутствием Запада, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 марта, комментируя высказывания руководителей ДНР.

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Как сообщалось ранее, официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, чтопредставители миссии ОБСЕ передавалиукраинским вооруженным формированиякоординаты военных целей в Донецке. 1 марта работники миссии ОБСЕ покинули Донецк и Луганск.

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«То, что представители миссии ОБСЕ на Украине передавали украинским нацистам координаты военных целей на территории ДНР и ЛНР, не должно никого удивлять. Миссия была напичкана сотрудниками натовских спецслужб. Миссия свою функцию не выполняла в принципе — ни на Донбассе, ни на территории Украины. А ведь помимо наблюдения за выполнением Минских соглашений она должна была фиксировать нарушения прав человека на всей украинской территории! Она плохо делала и то, и другое. В работе по проблематике прав человека — одно двуличие, одна ложь. Остальное — неприкрытая враждебная России работа.

Ресурса для того, чтобы изменить эту ситуацию, у России сейчас в ОБСЕ нет. Да и в кадровом и финансовом смысле это сложно.

Впрочем, это уже не нужно ни на Украине, ни где бы то ни было ещё. Мы должны убедить наших союзников на пространстве бывшего СССР, в первую очередь Казахстан и среднеазиатские государства, отказаться от подобного присутствия ОБСЕ. Надо наложить запрет на дальнейшее финансирование подобных миссий, являющихся не чем иным, как разведывательным присутствием Запада, позволяющим США и их союзникам формировать там свою пятую колонну.

Должен быть закрыт и офис Координатора проектов ОБСЕ в Киеве. Это главное осиное гнездо. Сейчас, например, сотрудники этого офиса агитируют за сбор средств в целях поддержки украинских вооружённых сил», — отметил Михаил Демурин.