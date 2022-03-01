Стокгольм, 2 марта, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Власти Швеции увеличат размер оборонного бюджета страны в связи с ситуацией вокруг Украины, заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон 1 марта в обращении к нации.

Óglaigh na hÉireann Армия Швеции

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Она подчеркнула, что королевству не угрожает вооруженное нападение, однако степень угроз в мире возросла и страна должна развивать свою обороноспособность. Андерссон отметила, что шведское правительство наращивает расходы на укрепление обороны уже в течение нескольких лет, но темпы и объем финансирования должны увеличиться.

Дополнительные статьи военных расходов будут включены в весенний бюджет правительства на 2022 год. Его в середине апреля рассмотрит шведский парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля вооруженные силы Швеции перебросили к границам королевства боевые истребители Gripen из-за начала военной операции России на Украине.

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